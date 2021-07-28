Сьогодні окупанти вже тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

За добу 27 липня в зоні ООС зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, з початку поточної доби - 3 порушення "тиші".

Як повідомили у прес-службі Штаб ООС у Facebook, поблизу Золотого-4 та Водяного противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

У районі населених пунктів Катеринівка та Кам’янка російські окупанти здійснювали обстріли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку 28 липня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

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Неподалік селища Зайцеве російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу населених пунктів Піски та Водяне ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню за минулу та поточну добу серед українських захисників немає.

Війна на Донбасі: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко