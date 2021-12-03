Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

На Донбасі упродовж минулої доби, 2 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили в штабі ООС у Fеcebook.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

В напрямку Новолуганського ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

В бік Широкиного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

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Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі Катеринівки, що на Луганщині, обстріли здійснювались з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 3 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, як заявив командувач Операцією Об’єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенант Олександр Павлюк, бойові турецькі безпілотники Bayraktar постійно працюють на Донбасі – у зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Проте на непідконтольну територію вони не заходять.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко