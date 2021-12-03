На Донбасі упродовж минулої доби, 2 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили в штабі ООС у Fеcebook.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
В напрямку Новолуганського ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
В бік Широкиного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
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Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.
Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
В районі Катеринівки, що на Луганщині, обстріли здійснювались з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу Світлодарська окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 3 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо, як заявив командувач Операцією Об’єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенант Олександр Павлюк, бойові турецькі безпілотники Bayraktar постійно працюють на Донбасі – у зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Проте на непідконтольну територію вони не заходять.