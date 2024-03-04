Війська РФ частково контролюють два селища.

Українські сили зупинили просування російських загарбницьких військ в районі населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське на Авдіївському напрямку.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, за останню добу на цьому напрямку українські захисники відбили 21 російську атаку.

"На цьому найгарячішому напрямку прямого російського удару обстановку вдається стабілізовувати, просування ворога припинено. Села Бердичі та Тоненьке (загарбницька армія) частково контролює, але Сили оборони виконують свою роботу, завдають ворогу значних втрат, і просування ворога зупинено ще на цьому рубежі", - зазначив військовий.

Ситуація на фронті: останні новини

Вранці у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що минулої доби російські загарбники втратили близько 1150 солдатів, вісім танків, 21 бойову броньовану машину, 22 артилерійські системи, одну РСЗВ, два засоби ППО, два безпілотники, одну крилату ракету, 42 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну одиницю спецстехніки.

За даними Bild, українські захисники вибудували оборону по лінії Бердичі-Семенівка-Орлівка-Тоненьке, вони тримають оборону вздовж водойм на захід від окупованої Авдіївки.

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