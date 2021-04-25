Українська сторона СЦКК також повідомила, що серед населення окупованих територій ширяться панічні чутки щодо нібито обстрілів населених пунктів з боку ЗСУ.

З початку поточної доби, 25 квітня, бойовики на Донбасі тричі обстріляли українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook.

"Поблизу селища Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Неподалік населеного пункту Піски окупанти двічі здійснили обстріли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

В ООС зазначили, що втрат серед українських військових внаслідок дій бойовиків не зафіксовано.

Українська сторона СЦКК також повідомила, що серед населення окупованих територій ширяться панічні чутки щодо обстрілів населених пунктів з боку Збройних Сил України із застосуванням забороненого озброєння, а саме артилерійських систем.

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"Зазначена інформація є нічим іншим як грубою провокацією російських пропагандистів, спрямованою на дезінформацію місцевого населення та розпалення конфлікту. При цьому окупанти вдаються до грубих порушень міжнародного гуманітарного права, ведучи провокаційні обстріли з міської забудови", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Олександр Топчій