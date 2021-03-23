Збройні формування РФ відкривали вогонь поблизу Водяного, Широкиного та Авдіївки.

З початку доби на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли позицій українських захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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Про це повідомив прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу населеного пункту Водяне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по позиціях українських воїнів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, неподалік Широкиного - зі стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись досягнутих домовленостей 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Леся Лещенко