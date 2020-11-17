У районі Новотроїцького ворог відкрив вогонь з ручного протитанкового гранатомета.

Сьогодні збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Читайте такожБойовики на Донбасі відкрили вогонь в районі НовотроїцькогоПро це повідомляє у Facebook прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

У районі Новотроїцького ворог відкрив вогонь з ручного протитанкового гранатомета.

"Ворожа збройна провокація не становила загрози життю та здоров’ю українських воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Леся Лещенко