Окупанти обстріляли з гранатометів і мінометів низку українських позицій та цивільної інфраструктури.

Протягом доби було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Читайте такожКулеба розповів, за якої умови військові можуть відкривати вогонь на ДонбасіПро це йдеться у ранковому зведенні прес-центру ООС. Зазначається, що всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

"Неподалік селищ Піски та Опитне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібру, а біля населених пунктів Гнутове, Широкине, Талаківка та Водяне, що на Приазов’ї, ворог використовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

"На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", зазначили в прес-центрі.

Станом на 7 годину ранку, 8 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких чотири по позиціях українських військових та один обстріл цивільної інфраструктури. Так, неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям", - повідомили в прес-центрі.

Крім цього, у зведенні повідомляється, що в районі населеного пункту Водяне противник здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - підсумували в прес-центрі.

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Автор: Ірина Погоріла