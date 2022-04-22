Разом з тим з метою запобігання зриву весняної призовної кампанії з 30 квітня окупаційна влада планує заборонити виїзд та в’їзд в Крим.

Під час боїв у Східній операційній зоні окупанти зазнають значних втрат.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook в оперативній інформації станом на 6:00 22 квітня.

"Противник продовжує зазнавати втрат. За наявною інформацією, 20 квітня цього року до райлікарні міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації (близько 220 осіб) та понад 50 тіл загиблих загарбників.

Крім того, батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат в живій силі (до 250 осіб) та втратила до 10 одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем", - сказано у повідомленні.

Також, за наявною інформацією, особовий склад 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, що залучений до бойових дій на території України, не отримав так звані "бойові" кошти за березень місяць. Через що військовослужбовці висловлюють своє невдоволення та обурення.

Разом з тим окупанти з метою запобігання зриву весняної призовної кампанії на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим планують заборонити з 30 квітня виїзд та в’їзд на півострів.

Як писав УНІАН, окупанти активізували бойові дії на Донецькому і Таврійському напрямках.

Ворог здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Зарічне та, силами до батальйону, намагається наступати в районі населеного пункту Рубіжне.

Тривають оборонні бої із супротивником поблизу Новтошківського та Попасної.

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