Одна з найбільших проблем - брак людей та якісного планування.

Проблема якісного планування та будівництва ліній оборони супроводжує українську армію з початку повномасштабної війни. Відсутність такої завчасної підготовки неодноразово змушувала Сили оборони відступати, зокрема з Бахмута, Авдіївки та не тільки, розповіли військовослужбовці в інтерв'ю УП.

Так, один із бійців 61 механізованої бригади, який воював в Авдіївці, розповів, що вже під кінець кровопролитних боїв бригада зайняла ділянку Ласточкине-Семенівка-Орлівка, але належних позицій там не було, лише "поодинокі окопчики глибиною до коліна".

"Один з наших батальйонів зайшов на позиції в Ласточкине, а позицій як таких не було. Коли 110-та тримала Авдіївку, за Авдіївкою ніхто нічого не підготував. Мінування було, ми от теж мінували, але фортифікацій – ні, хіба поодинокі окопчики глибиною до коліна. На мою думку, це зіграло вирішальну роль у тій ситуації. Потім ми два тижні ще просто так просиділи. Я приїжджав казав: "Давайте будувати фортифікації в інтересах іншого, наступного підрозділу, у нас є люди, є техніка". Але в нашій армії це так не працює, на жаль", - поділився військовий. Відео дня

Водночас один з колишніх бійців інженерного підрозділу на позивний "Мазур" розповів, що ще одна проблема - неякісне планування. За його словами, перед будівництвом фортифікацій навіть може не бути інженерної розвідки, а керівництво надає накази будувати позиції в низині.

"Мені кажуть: "Ось точка на карті – ти як командир їдь і будуй". Усе. Я їду туди, дивлюся - ага, там нереально щось зробити, це в низині. Якщо туди наступатиме противник, його просто не буде видно. А мені відповідають: "Роби!" Логіки в цьому немає. А потім буде питання: "А чого звідти відступили?" Дуже рідко було таке, що командир на свій страх і ризик дозволяв мені робити, як справді треба", - ділиться Мазур.

Для того, аби покращити та водночас полегшити етап зведення фортифікацій, військові стверджують, що потрібно мати адекватне командування різних рівнів, а також актуальні доктрини та настанови щодо будівництва фортифікацій, а не слідувати давнім зразкам. За словами оборонців, зараз сучасна війна, на якій застосовують безліч нової військової техніки.

"Зараз процес створення цих настанов, як на мене, відбувається недостатньо інтенсивно. От найактуальніша настанова - за 2022 рік, це та ж сама, що за 2016 і та що спирається на 1986 рік. Там нічого немає про дронний захист. Або от як зараз мінувати перед переднім краєм? Раніше було так: мінуємо вночі, бо у ворога немає або мало тепловізорів. А як це зараз робити, коли тепловізори є? На рівні бригад люди діляться досвідом, обговорюють, як це робити, але не більше", - розповів один з колишніх командирів саперно-інженерного взводу, що працював на Харківщині.

Окрім того, військові розповіли, що серед ключових проблем при будівництві фортифікацій - брак деревини, будівельної техніки, інструментів (лопати, бензопили, сітки), брак людей та брак РЕБів, адже ворожі дрони працюють постійно.

Будівництво фортифікацій в Україні - що відомо

Як писав УНІАН, нещодавно депутат від "Слуги народу" Олександр Завітневич пояснив, чому фортифікації на Харківщині не зупинили росіян. Він відкинув помилку Генштабу і наголосив, що він не може виїжджати на кожну фортифікаційну споруду.

Нардеп звернув увагу, що є карта оборони, прогнози, де може бути умовний наступ противника. І виходячи з цього будують лінії оборони. Але ворог може піти в іншому місці.

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