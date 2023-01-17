Окупанти прагнуть виконати плани з паспортизації населення.

Росіяни почали загострювати гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях України, аби виконати плани з паспортизації населення. Без російського паспорту людям блокують зняття коштів з українських карток .

"Вони намагаються максимально блокувати зняття гривні з українських карток. Йдеться про людей, які отримують пенсію та соцвиплати. При знятті гривні посередники стягують 15-20%. Для того, аби ще більше витіснити гривню, росіяни її заборонили "офіційно" з 1 січня. Після чого почалися рейди малим бізнесом. За відсутності гривні окупанти змушують людей брати виплати від РФ. Йдеться про 4000 та 10 000 рублів. Та й ті можна отримати лише за наявності російського паспорта", – повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що в багатьох населених пунктах на тимчасово окупованих територіях виплати від РФ давно обмежили. Насправді ж гроші просто розікрали.

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"Проте пенсіонери змушені стояти в чергах за подачкою від росіян, адже їм погрожують конфіскацією житла за несплату комунальних послуг. Загалом ціни на ТОТ сильно завищенні, а гуманітарну допомогу роздають обмежено, надаючи пріоритет власникам російських паспортів", – додали в центрі.

Ситуація на окупованих територіях України

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські окупанти намагаються обмежити мирне населення та не давати їм можливості отримувати інформацію. Вони зробили доступним мобільний зв'язок лише російських операторів.

Крім того, російські окупанти продовжують завозити медиків з РФ до лікарень на тимчасово захоплених територіях України. Медустанови переорієнтують на лікування військових армії Росії.

Водночас в Алчевську Луганської області окупанти з 9 січня почали чергову хвилю мобілізації серед місцевого населення.

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