Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

В Білорусі триває ротація військових на українсько-білоруському кордоні.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках триває ротація підрозділів збройних сил республіки білорусь, які залучені до прикриття ділянки білорусько-українського кордону. У прикордонних районах ведеться повітряна розвідка БпЛА. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку підрозділи збройних сил Російської Федерації продовжують посилено охороняти ділянку українсько-російського кордону.

"Ворог обстріляв із мінометів та артилерії райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та населених пунктів Заруцьке, Журавка, Білопілля, Іскрисківщина Сумської області. Підрозділи противника продовжують ведення повітряної розвідки", - додали у відомстві.

Як відомо, Білорусь продовжує відправляти Росії боєприпаси, проводить тривалі військові навчання на кордоні з Україною. У країні оголошені військові збори біля кордону з Україною, громадянам вручають повістки.

Останніми днями активно поширюється інформація про те, що можливий новий наступ на Україну, цього разу - з боку збройних сил Білорусі.

Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомляв, що з боку Білорусі на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації.

Утім, за словами радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Інший радник голови ОПУ Михайло Подоляк висловлював думку, що чутки про напад Білорусі є нічим іншим, як черговою спекуляцією російської пропаганди з метою посіяти паніку в Україні.

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