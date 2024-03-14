Потужна бойова робота дозволила зачистити небо від дронів.

Російські окупанти продовжують здійснювати дронові атаки, використовуючи їх як основний спосіб терору в нічний час. Під час останньої атаки дрони-камікадзе типу Shahed були спрямовані з півдня та скоординовані по центральних регіонах України і на північний схід.

"Два дрони на Миколаївщині Сили оборони знищили. Далі пройшлись до Дніпропетровської області, там їх також наздогнали, потім відбулася потужна бойова робота", - розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, на півдні вранці та протягом дня окупанти випробували українську ППО керованими авіаційними ракетами. Зокрема, тактична авіація противника працювала по Одеській області, але переконавшись, що захисники готові дати відсіч, в іншому напрямку ракета втратила бойову спроможність у повітрі.

Відео дня

Як зазначила речниця, "станом на зараз не спостерігається жодної одиниці, присутньої на виході ані Азовського, ані Чорного морів". Противник намагається здійснювати подібні устаткування, адже відчуває в цьому потребу.

Ситуація на південному фронті

Гуменюк також розповіла, що зараз робиться на лінії зіткнення у південних регіонах країни.

"Ми бачимо і спостерігаємо певну паніку через те, що у нас вправно опановується дробова компонента. Крім того, на нашому боці географія і правий берег, який вище за лівий, що дозволяє нам ефективніше застосовувати радіоелектронну боротьбу", - розповіла вона.

Кілька днів тому ЗСУ знищили пункт управління дронами в районі Кінбурнської коси, який розташовувався на цивільному судні. Це призвело до того, що в Миколаївському напрямку використання FPV-дронів суттєво знизилося.

За словами речниці, з наближенням дати "театральних" виборів росіяни посилили на окупованих територіях присутність правоохоронних структур та росгвардії. Вони намагаються вишукувати людей, лояльно налаштованих до України, та переконувати їх отримати громадянство країни-агресорки.

При цьому, окупаційна влада дозволяє голосувати з документами громадянина України, аби зафіксувати факт волевиявлення. Посилюється й тиск на цивільне населення. Їх продовжують шантажувати соціальними виплатами та медичним обслуговуванням із ризиком для життя.

"Якщо в голосуванні змушуватимуть брати участь із загрозою для життя, це не вважатиметься злочином, але пам‘ятатимемо про те, що зібрати доказову базу - це найкращий спосіб потім себе повернути до українського громадянства", - зазначила Гуменюк.

Війна в Україні - ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони продовжують тримати плацдарм на лівому березі Херсонської області в районі населеного пункту Кринки. Вдається тримати позиції та працювати над розширенням плацдарму. Ворог не полишає спроб штурмів, хоч вони й невдалі і без підтримки бронетехніки. Керівництву РФ стає все складніше знайти людей для штурму українського плацдарму на Херсонщині.

Крім того, РФ шукає креативні рішення в Чорному морі. Але навіть попри пасивність російських кораблів, рівень небезпеки з моря зараз оцінюється як "високий".

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