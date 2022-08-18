На Південнобузькому напрямку війська противника основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони України.
Обстріли зафіксовано неподалік населених пунктів Миколаїв, Степова Долина, Луч, Посад-Покровське, Галицинове, Олександрівка, Мирне, Широке, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Первомайське, Кавказ, Мурахівка, Андріївка, Осокорівка, Іванівка та Трудолюбівка.
Противник завдав авіаударів біля Білої Криниці, Благодатного, а також балки Хутірської.
Вів повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Білогірка, Лозове, Первомайське, Олександрівка, Трудолюбівка, Осокорівка та Іванівка.
За наявною інформацією, в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.
Раніше стало відомо, що на півдні України російські окупанти активізували авіаційні та ракетні атаки по позиціях українських захисників.