Екологи скоординували дії у сфері довкілля в умовах російської агресії.

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції потребує негайного втручання міжнародних організацій.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці голови Запорізької обласної державної адміністрації Олександра Старуха у Facebook.

"Ситуація за Запорізькій АЕС потребує негайного втручання міжнародних організацій", - наголосив він.

Зауважується, що державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" намагається відслідковувати і контролювати ситуацію на ЗАЕС, особливо стосовно експлуатації шести енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива.

"Однак ситуація є вкрай загрозливою й небезпечною. Порушено вимоги ядерної та радіаційної безпеки. Наслідки важко передбачити. Потрібне негайне втручання МАГАТЕ та країн - членів ядерного клубу", - наголошується у повідомленні.

Старух повідомив, що відбулася координаційна зустріч представників державних установ - Державної екологічної інспекції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, департаментів екології областей, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, а також громадських організацій (ГО "Всеукраїнська екологічна ліга", яка виступила організатором конференції, МБФ "Екологія право людина", ГО "Екодія", WWF).

"Екологи скоординували дії в сфері довкілля в умовах російської агресії", - мовиться у дописі.

Заступниця директора Департаменту захисту довкілля Ірина Пірогова проінформувала про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС. "Ситуація потребує негайного втручання міжнародних організацій та контролерів у сфері атомної енергетики і безпеки, вживання найжорсткіших заходів, зокрема, з боку НАТО та країн - власників ядерної зброї", - наголошується у повідомленні.

В.о. міністра захисту довкілля повідомив, що міністерством зараз створено штаб з моніторингу екологічних надзвичайних ситуацій.

Для централізованого збору всієї інформації щодо злочинів російських терористів проти довкілля та здоров'я людей Мінзахисту довкілля створено єдину інформаційну платформу, відбувається робота з розгортання колл-центру на базі хмарного сховища Microsoft Corporation для безпечного збирання та подальшого передавання такої інформації.

Крім того, спільно з командою "SaveDnipro" було розроблено функціонал мобільного додатку. Найближчим часом у додатку SaveEcoBot з'явиться опція, яка дозволить у кілька кліків в уніфікованій формі надсилати фактаж про злочини проти довкілля.

Також для обробки інформації створюються експертні групи за напрямками - вода, повітря, ґрунти. Всі експерти можуть долучитися для експертної оцінки завданих збитків. До роботи на міністерському рівні будуть залучені військові екологи та екологи ДСНС.

Так, зараз робота фактично відбувається по двох напрямках - експертний блок та блок збирання інформації, до яких може долучитися кожен небайдужий.

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької атомної електростанції, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції.

Станом на 6:20 4 березня рятувальники пожежу ліквідували. Інформації про загиблих та травмованих немає.

Вранці того ж дня в Держатомрегулювання повідомили, що майданчик Запорізької АЕС захоплений військовослужбовцями Російської Федерації.

Також повідомляється, що енергоблоки не пошкоджені, змін радіаційного стану не зафіксовано.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, біля міста Енергодар зосереджено близько 90 одиниць ворожої техніки та підрозділи "кадирівців".

Україна попросила МАГАТЕ звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об'єктами та активізувати дії задля недопущення актів ядерного тероризму, яким і є факт захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС та зони відчуження.