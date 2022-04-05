Однак окупанти продовжуватимуть бити по Україні та Харкову, зокрема, ракетами і артилерією.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович не думає, що у ворога наявні сили та можливості для захоплення Харкова.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вони чисельністю вже не більше за нас, їх менше, ніж нас. Але, окрім кількісних показників, є ще якісні показники. Росіяни воюють поки що штатними механізованими підрозділами, повітряним складом, спецназом, Росгвардією, а у нас на один автомат 6 охочих. У нас багато хто призваний до війська та добровільно пішов, не вистачає важкої зброї, яку ми чекаємо від Заходу", - сказав Арестович.

Він також прокоментував заяви ворога про наміри захопити Харків.

"Наміри ворога не означають його можливості взяти місто. Те угруповання, яке спочатку намагалося взяти Харків, було елітним. Зараз воно (угруповання - УНІАН) практично поховано під Харковом. Я дуже сумніваюся, що та збірна солянка, яку вони зараз збирають по всій Росії або шляхом перекидання з Київщини, здатна взяти Харків", - вважає він.

На думку радника керівника ОП, окупанти продовжуватимуть бити по Україні та Харкову, зокрема, ракетами та артилерією.

"Просто до Харкова ще артилерія дістає, тому кожен громадянин має ухвалювати особисте рішення, чи залишатися йому у місті чи ні…", - додав Арестович.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міноборони України повідомили, що російські окупаційні війська готуються оточити українські сили Операції Об'єднаних сил та захопити Харків.

Росія продовжує застосовувати високоточне озброєння для знищення об'єктів критичної інфраструктури України, вживає заходи з формування та переміщення додаткових підрозділів зі складу Східного та Центрального військових округів збройних сил Росії для участі у бойових діях на території України.

Водночас радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ворог накопичує сили і буде намагатися оточити наші війська в зоні ООС і "добити" Маріуполь.

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