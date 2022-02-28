У місті є велика кількість диверсійних груп.

Станом на ранок 28 лютого в Харківській області Збройні Сили України завдавали атак ворогу ще до того, як ті встигали зайняти свої позиції.

Як повідомив голова ХОДА Олег Синєгубов, ситуація по Харківській області повністю контрольована. Уночі відбивали ворожі напрямки по Чугуївсько-Роганському, Липецько-Циркунівському, Дергачівському та Білгородському напрямках.

"Російський ворог деморалізований! Тоді як наша армія отримує нове озброєння. Є велика кількість диверсійних груп. Тому комендантська година на Харківщині сьогодні розпочнеться орієнтовно о 15.00 годині - завершиться завтра о 6.00 ранку. Поставтеся із розумінням, це потрібно для нашої спільної безпеки. Мобілізувався бізнес області, отримуємо багато гуманітарної допомоги. Тому створюємо обласний логістичний гуманітарний центр. Про це детальніше розповім згодом", - розказав голова ХОДА.

За даними поліції Харківської області, ніч в Харкові пройшла відносно спокійно. Місто повністю під контролем НПУ, НГУ, ЗСУ. Поліція Харківщини виконала всі поставлені завдання, і продовжує виконувати свої обов’язки в умовах воєнного часу.

Всі підрозділи поліції працюють за місцями дислокації. Поліцейські озброєні і допомагають військовим боронити місто від окупантів, зачищати Харків від банд формувань і диверсійних груп.

"Вкотре звертаємося до правопорушників, які у такий складний для країни час грабують оселі цивільного населення. За мародерство – найжорсткіша відповідальність. Покарання кожному, хто вдереться до чужої квартири чи будинку. Харків’яни, про кожен факт мародерства повідомляйте у зручний для вас спосіб", - наголосили у відомстві.

"Дякуємо всім харківцям за витримку, розуміння і Героїзм! Звертаємо увагу на те, що сьогодні у Харкові комендантська година розпочнеться о 15:00 годині і завершиться завтра о 6:00 ранку", - йдеться у повідомленні.

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