Наразі інформація уточнюється.

У Харківській області підірвався в автомобілі місцевий "гауляйтер" Євген Юнаков.

Про це повідомляє спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

За його даними, інцидент стався у селищі міського типу Великий Бурлук.

"На Харківщині місцевий гауляйтер Євген Юнаков підірвався у авто біля місцевої адміністрації. Інформація уточнюється. Тримаємо кулачки!" - зазначив він.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що наразі російськими загарбницькими військами окуповано 30% території Харківської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, про підрив автомобіля призначеного російськими військами "глави військово-цивільної адміністрації" Чорнобаївки Юрія Турульова.

Також у Херсоні підірвали автомобіль одного з найвідоміших місцевих колаборантів, члена "Нової Русі" і партійця забороненої політсили "Партії Шарія" Дмитра Савлученка.

А у тимчасово окупованій російськими військами Каховці Херсонської області було підірвано автомобіль місцевої колаборантки Ірини Махньової.

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