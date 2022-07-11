Окупанти, імовірно, б'ють з Херсонської та Бєлгородської області. Є інформація про падіння ракет

Російські окупанти в ніч на 11 липня вдарили ракетами по Україні. Під вогонь потрапили Миколаївська та Харківська області.

Про це повідомляє "Суспільне".

За даними місцевих жителів, в цих областях чутні вибухи. У зазначених районах діяла повітряна тривога.

При цьому Telegram-канали Миколаєва публікують відео запуску ракет окупантами з тимчасово окупованих міст Херсонської області.

Крім того, ракети по Харкову, імовірно, запускали з Бєлгородської області. Місцевий Telegram-канал повідомляє про "удари" в бік України. Відзначається, що всього запустили п'ять ракет у бік Харкова.

"5 запусків у бік Харкова. Традиційно, 2 впали при запуску. Було чути хлопок на околицях міста, села в бік України чули голосніше", - йдеться в повідомленні.

Пізніше повідомили про падіння ще однієї ракети в районі Нової Нелідівки,

"Ракети падають мало не кожен запуск. Вже й на них почали економити? Половину області перебудили", - обурені росіяни.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Бєлгороді в ніч на понеділок, 11 липня, знову чути "хлопки". Місцеві жителі чули два вибухи. "Хлопки" були чутні в районі аеропорту. При цьому зазначено, що причина невідома.

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