На щастя, люди не постраждали. Пошкоджено виробничі приміщення та обладнання, збитки ще належить оцінити.

Російські війська завдали артилерійські удари по двох промислових підприємствах в Харкові.

Під ворожим вогнем опинилися виробничі приміщення Турбоатому і Харківського електромеханічного заводу (ХЕМЗ).

Про обстріл повідомив "Суспільному" Віктор Суботін, гендиректор АТ українські енергетичні машини-корпорації, в яку входити Турбоатом і Електроважмаш.

"Обстріл тривав понад годину. Били по площах, де розташований завод. Прилетіло не тільки на нашу територію, а й до сусідів на ХЕМЗ і на Московський проспект", — розповів він.

За словами Суботіна, люди не постраждали. Пошкоджено виробничі приміщення та обладнання, збитки ще належить оцінити.

Зазначимо, одним з ключових напрямків ударів російської армії після повномасштабного вторгнення в Україну став Харків. Росіяни завдають ракетно-бомбові удари по адміністративних будівлях в центрі міста, авіація і артилерія противника методично знищують житлові квартали спальних районів і вбивають харків'ян.

На сьогодні Харків контролюють українські військові, триває зачистка міста від диверсантів і мародерів.

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