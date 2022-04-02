Російські війська завдали артилерійські удари по двох промислових підприємствах в Харкові.
Під ворожим вогнем опинилися виробничі приміщення Турбоатому і Харківського електромеханічного заводу (ХЕМЗ).
Про обстріл повідомив "Суспільному" Віктор Суботін, гендиректор АТ українські енергетичні машини-корпорації, в яку входити Турбоатом і Електроважмаш.
"Обстріл тривав понад годину. Били по площах, де розташований завод. Прилетіло не тільки на нашу територію, а й до сусідів на ХЕМЗ і на Московський проспект", — розповів він.
За словами Суботіна, люди не постраждали. Пошкоджено виробничі приміщення та обладнання, збитки ще належить оцінити.
Зазначимо, одним з ключових напрямків ударів російської армії після повномасштабного вторгнення в Україну став Харків. Росіяни завдають ракетно-бомбові удари по адміністративних будівлях в центрі міста, авіація і артилерія противника методично знищують житлові квартали спальних районів і вбивають харків'ян.
На сьогодні Харків контролюють українські військові, триває зачистка міста від диверсантів і мародерів.