Паніка серед окупантів та колаборантів посилилась після підриву Кримського мосту.

В окупованому Мелітополі колаборантам роздали вогнепальну зброю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Всім їм видали вогнепальну зброю, з якою вони ходять вулицями. Наприклад, керівник водоканалу ходить з пістолетом, його заступник теж", - розповів Федоров.

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За його словами, цього тижня працівникам комунальних підприємств Мелітополя рашисти висунули ультиматум: або вони мають отримати російський паспорт, або їх звільнять.

Також він розповів, що ситуація з евакуацією з тимчасово окупованих територій значно погіршилась. Так, раніше через Василівку могли виїхати більше 1 тис. українців с тимчасово окупованих територій. Наразі ж такої можливості немає, адже окупанти випускають не більше 20-30 машин на день, а іноді взагалі не випускають нікого.

"Рашисти постійно змінюють правила виїзду. То треба оформити перепустку, то з’явитись в реєстрі, то заплатити 300 доларів. Вони навіть ходять чергами та пропонують здавати місцевих партизанів в обмін на виїзд", - розповів мер.

Федоров також зазначив, що серед колаборантів розпочалась паніка, особливо після новини про вибух на Кримському мосту.

Повідомляється також про випадки, коли людей хватають на вулицях та примушують йти воювати проти України. За словами міського голови, рашисти зупиняють автівки, і якщо у чоловіків знайдуть російський паспорт, його без розмов відправляють до військкомату.

Спроба анексії територій України – що відомо

23-27 вересня російські загарбники провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до РФ. 30 вересня Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

3 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про початок примусової мобілізації місцевого населення на території окупованого Мелітопольського району Запорізької області.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Федоров заявляв про гучні вибухи в Мелітополі, які було чути у центрі та східних районах міста.

11 жовтня повідомлялося про вибухи на військовій базі російських загарбників в Мелітополі.

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