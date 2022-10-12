За попередньою інформацією в повітря злетіло авто.

У Мелітополі пролунав потужний вибух, за попередньою інформацією в повітря злетіло авто.

Про це у своєму Telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Недобрий ранок для окупантів Мелітополя: у місті потужний вибух. Було гучно в різних районах, але найсильніше в північній частині міста: на мікрорайоні і Північному переїзді. За попередньою інформацією в повітря злетіло авто. Уточнюємо деталі", - повідомив він. Відео дня

Ситуація в окупованому Мелітополі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23-27 вересня російські загарбники провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до РФ. 30 вересня Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

3 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про початок примусової мобілізації місцевого населення на території окупованого Мелітопольського району Запорізької області.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Федоров заявляв про гучні вибухи в Мелітополі, які було чути у центрі та східних районах міста.

11 жовтня повідомлялося про вибухи на військовій базі російських загарбників в Мелітополі.

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