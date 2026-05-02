Трегубов пояснив, чому Лиманський напрямок такий важливий для росіян

Він додав, що зараз ця ділянка є найбільшою агломерацією в Донецькій області, яка не перебуває в окупації.

Лиманський напрямок є важливим для російських окупантів з однієї ключової причини. Про це в етері Київ24 сказав речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов.

Як пояснив військовий, Лиман відкриває росіянам шлях до Краматорсько-Слов'янської агломерації, яка є стратегічно важливою для окупантів.

Трегубов раніше заявляв, що росіяни переслідують мету оточити Лиман, щоб створити умови для подальшого просування на Слов’янсько-Краматорську міську агломерацію з півночі, але їм це не вдається.

Тоді Трегубов зауважував, що активні бойові дії йдуть на усьому Лиманському напрямку і характеризуються високою інтенсивністю.

Крім того, Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру заявляв, що Сили оборони не зірвали весняно-літній наступ Росії, але відтермінували його щонайменше на місяць.

Він зазначав, що це відбулося, перш за все, завдяки історії зі Старлінками. Крім того, він додав, що завдяки українським контрударам на півдні, Росії доводиться не лише наступати за власним планом, а й відбивати атаки Сил оборони. І в районах, де українські захисники проводять свої дії – РФ доводиться посувати свій план на півтора місяця.

