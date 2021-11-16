Ці сценарії були розроблені ще у квітні під час першого скупчення російських військ поблизу українського кордону.

Позаштатний радник голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексій Арестович заявив, що Україна має дев’ять сценаріїв оборони, які забезпечені матеріально й організаційно та постійно вдосконалюються.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова на ICTV", відповідаючи на запитання ведучого щодо того, як в Офісі президента бачать ситуацію зі скупченням російських військ поблизу українського кордону та події, які розвиваються на польсько-білоруському кордоні.

"В Офісі оцінюють належним чином стан та рівень небезпеки… Держава розуміє, принаймні ОП розуміє, і президентська вертикаль діє відповідно", - зазначив радник голови ОП.

Арестович додав, що, на його думку, як військового оглядача, що "як тільки рука першого мігранта взялася за паркан білоруського кордону, то почалася масштабна операція".

Читайте такожУкраїнська армія перебуває у постійній готовності оборонятися - МіноборониВін вважає, що Польщу "дратують" за завданням російських та білоруських спецслужб, щоб нібито створити всередині Євросоюзу управлінську кризу.

"Однак головною мішенню є Україна", - сказав радник голови ОП.

За словами Арестовича, загострення ситуації на Донбасі та активізація російських військ можлива або на різдвяні свята, або у випадку початку спецоперації Китаю проти Тайваню, адже західним партнерам у такому випадку буде важко одночасно реагувати на ці дві події.

"Ми цілком і повністю розуміємо небезпеку. Ще в квітні, коли була перша концентрація (російських військ неподалік українського кордону - УНІАН), було здійснено сценарне планування. Дев’ять сценаріїв оборони країни з квітня існують і забезпечені й матеріально, й організаційно. І вони постійно вдосконалюються", - розповів він.

Російські війська біля кордону України

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.

15 листопада глави МЗС Франції та Німеччини у своїй заяви запевнили, що в разі початку масштабних воєнний дій Російської Федерації проти України, РФ стикнеться з важкими наслідками і буде змушена заплатити високу ціну.

Автор: Антоніна Доломанжи