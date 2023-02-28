Китай з самого початку у багатьох відношеннях підтримував війну Росії в Україні, навіть якщо не надавав смертоносну допомогу.

Про це заявив високопоставлений чиновник Державного департаменту, пише CNN. У Міністерстві торгівлі журналістам розповіли, що Штати вже внесли в чорний список групу китайських компаній за підтримку Росії.

"Тринадцять китайських організацій також були додані в список організацій Міністерством торгівлі США за надання підтримки Росії, в тому числі одна, що поставляла деталі для іранської програми безпілотників", - сказав заступник Міністра торгівлі з промисловості і безпеки Міністерства торгівлі Алан Естевес.

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Він зазначив, що Штати без коливань внесуть компанії в список юридичних осіб, якщо побачать фактичні дані про те, що вони постачають Росію. "Ми дивимося на всі треті сторони, але особливо на Китай в цьому відношенні", - додав Естевес.

Китай звинувачують у наданні допомоги Росії

У лютому постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд попередила, що Китай перейде "червону лінію" , якщо вирішить надати летальну військову допомогу Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що вони бачать ознаки того, що Китай розглядає можливість поставок зброї Росії. Аналогічну заяву зробив директор ЦРУ Вільям Бернс.

За даними NBC, мова йде про можливість відправки артилерії та боєприпасів для російської армії.

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