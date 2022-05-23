Обстріл цього житлового кварталу був дуже щільним – пошкоджено одразу чотири будинки, додав Гайдай.

У Лисичанську внаслідок обстрілів окупантів загинула жінка. Ворожий снаряд залетів до її квартири.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Учора загинула жителька Лисичанська, у квартиру якої ввечері влучив російський снаряд. Обстріл цього житлового кварталу був дуже щільним – пошкоджено одразу чотири будинки", - повідомив він.

За словами Гайдая, загалом протягом 22 травня окупанти влучили у понад 70 об’єктів житлового фонду у Луганській області. Зокрема, це 13 будинків в Золотому, по три – в Миколаївці та Катеринівці, два – в Гірському, 28 – у Новодружеську.

Гайдай також повідомив, що у Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів отримав поранення чоловік, пошкоджено п’ять багатоповерхівок та торговельні площі ринку.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у лікарні Дніпра померла 11-річна дівчинка, що потрапила під обстріл окупантів у Привіллі.

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