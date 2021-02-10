Неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська здійснили прицільний постріл зі снайперської зброї по позиціях Об’єднаних сил, внаслідок чого поранено українського військовослужбовця.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" на сайті Міноборони.
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Військовослужбовця оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний.
«На прицільний постріл ворога українські захисники надали адекватну відповідь», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
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