Військовослужбовця оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надаютью необхідну медичну допомогу.

Неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська здійснили прицільний постріл зі снайперської зброї по позиціях Об’єднаних сил, внаслідок чого поранено українського військовослужбовця.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" на сайті Міноборони.

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Військовослужбовця оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

«На прицільний постріл ворога українські захисники надали адекватну відповідь», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Автор: Костянтин Гончаров