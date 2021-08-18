Більшість опитаних вважають, що Україна має спочатку встановити контроль над кордоном з Росією.

60% опитаних українців вважають, що спочатку Україна має встановити контроль над своїм кордоном з Росією, а вже потім проводити вибори на нині окупованих територіях.

Такими є результати опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова наприкінці липня – початку серпня 2021 року щодо позиції стосовно проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Більшість опитаних (60%), вважають, що спочатку має відбутися виведення з цих територій російських військових, обеззброєння бойовиків і встановлення контролю України над своїм кордоном з Росією, а вже потім мають проводитися вибори. Лише 13% дотримуються думки, що спочатку на цих територіях мають відбутися вибори, а вже після цього ˗ виведення російських військових, обеззброєння бойовиків і встановлення контролю України над кордоном. Водночас 22,3% відповіли "важко сказати", а 4,8% - "інше".

За даними опитування, підтримують позицію, що спочатку має відбутися виведення російських військових, обеззброєння бойовиків і встановлення контролю України над кордоном, а вже потім ˗ вибори, у західному регіоні (83%), центральному (64%) і південному (56%) регіонах і відносна більшість ˗ у східному (35%, при 26% тих, хто дотримується протилежної точки зору).

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Дотримуються думки, що вибори мають бути проведені лише після виведення російських військових, обеззброєння бойовиків і встановлення контролю України над кордоном, більшість україномовних респондентів (тих, що спілкуються вдома українською мовою ˗ 69%), і відносна більшість російськомовних (45%, при 16% тих, хто дотримується протилежної точки зору).

За те, щоб вибори проводились лише після виведення російських військових, обеззброєння бойовиків і встановлення контролю України над кордоном, виступає більшість виборців партії "Європейська солідарність" (80,5%), ВО "Батьківщина" (71,5%), партії "Слуга народу" (62%). Серед представників електорату партії "Опозиційна платформа - За життя" 32% виступають за те, щоб спочатку проводити вибори, а вже потім виводити з цих територій російських військових, обеззброювати бойовиків і встановлювати контроль України над кордоном. Протилежну точку зору підтримують лише 21% виборців цієї партії, хоча найбільше серед них тих, хто не визначився з цього питання (41%).

Що відомо про опитування

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року. Метод - інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Автор: Надя Пришляк