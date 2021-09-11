Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

Сьогодні на Донбасі внаслідок обстрілів загинув один український військовий, ще 10 поранені.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook. Від початку доби, 11 вересня, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм в районі Новогнатівки, а також двічі – поблизу Верхньоторецького.

Читайте такожВійськовий експерт пояснивши слова Данилова про готовність ЗСУ звільнити Донецьк і Луганськ

Біля Золотого-4 противник вів вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Збройні формування Російської Федерації застосували станкові протитанкові гранатомети неподалік Старогнатівки.

Поблизу Талаківки окупанти відкривали прицільний вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

На Донеччині російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82 мм в районі населеного пункту Нью-Йорк, а також здійснили обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того на Донеччині зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Восьмеро військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення, ще двоє – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

Доба на Донбасі

10 вересня в районі ООС зафіксували 8 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу "ОРЛАН-10" з перетином лінії розмежування. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Автор: Катерина Гірник