ЗСУ знищили частину окупантів з 64-ї окремої мотострілецької бригади, які гвалтували і катували людей у Бучі.

Російські окупанти, які чинили звірства в Бучі під Києвом, зазнали втрат біля Ізюма Харківської області.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, катуваннях та гвалтуванні цивільного населення в українському місті Буча, діють в районі населеного пункту Ізюм і вже зазнали втрат", - зазначається у повідомленні.

Між тим, за повідомленням пабліка ПЗН 18+, українські військові піймали цілу групу окупантів з 64-ї бригади, які гвалтували дівчат і жінок у Бучі. Повідомляється, що серед них був і той окупант, якому його дружина дозволила гвалтувати українських жінок зі словами: "можешь насиловать украинских баб, только мне не говори".

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військовослужбовця з дружиною. Їхнє спілкування викликало чималий резонанс. Далі пряма мова: "Так, ти давай там, українських баб ґвалтуй, да? І мені нічого не кажи. Зрозуміло? (сміється – Ред.), – говорить жінка своєму чоловіку-загарбнику".

А 15 квітня журналісти встановили фігурантів цієї розмови. Зокрема "Радіо Свобода" назвала їхні імена. Це – 27-річний Роман Биковський та його дружина – Ольга Биковська, у дівоцтві – Пінясова. Обоє – родом з Орловської області РФ. Жінка виховує їхню дитину в окупованому Криму.

18 квітня стало відомо, що дослідники MOLFAR встановили особи деяких російських військових, які причетні до звірств у Бучі. Більшість вбивць та катів з 64-ї окремої мотострілецької бригади та інших з'єднань з Хабаровського краю.

Різанина в Бучі - що відомо

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти захопили деякі населені пункти у Київській області. Серед них було місто Буча.

На початку квітня стало відомо, що Бучу звільнили від ворога. У місті виявили братські могили, в яких знаходилися сотні місцевих жителів. При цьому на тілах убитих знайшли ознаки насильницької смерті. Крім того, на вулицях Бучі лежали трупи розстріляних жителів, в тому числі і жінок.

Пізніше Мер Бучі Анатолій Федорук сказав, що окупанти вбили 403 місцевих жителів. Вони ґвалтували дітей і дорослих. Групу жінок і дівчат тримали в підвалі будинку протягом 25 днів. Дев'ять з них зараз вагітні.