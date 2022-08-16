Терорист прогнозує, що в Міноборони РФ придумають неймовірні пояснення вибухам.

Терорист Ігор Стрілков-Гіркін розлютився через серію потужних вибухів на території окупованого Криму. За його прогнозами, в Міноборони РФ обов'язково придумають безглузді виправдання.

Про це він написав у Telegram.

"У Джанкої спалено трансформатор, в районі Майського Джанкойського району - підірвано великий склад боєприпасів. Ймовірно, удари нанесені безпілотниками-"камікадзе", але не виключено і просто диверсію", - написав Гіркін.

Він з іронією додав, що чекає нових повідомлень від МО РФ про "недотримання правил пожежної безпеки, а також про нові успіхи в танковому біатлоні та про найбільші у світі феєрверки".

Вибухи у Криму: головне

Вибухи у Криму пролунали рано вранці 16 серпня. Окупаційна влада спочатку переконувала, що сталася пожежа на електричній підстанції. Деталей не повідомлялося.

Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що горить російська військова частина у селищі Qalay (Азовське) Джанкойського району у тимчасово окупованому Криму.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що знищено склад з російськими боєприпасами.

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