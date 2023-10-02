Представник розвідки Андрій Юсов заявив, що демілітаризація Росії продовжиться.

Останнім часом Крим для окупантів став дуже проблемною та вразливою ділянкою, а цими тижнями - це для них справжнє пекло.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав в телемарафоні, відповідаючи на запитання з приводу того, що росіяни будують оборонні лінії біля Феодосії, а також фіксується перекидання російської ППО до Сімферополя.

Він зазначив, що українській розвідці відомо про дії ворога в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях.

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"Їх дії не є таємницею чи секретом для України. Справді, останнім часом Крим для них стає найбільшою проблемою і вразливою ділянкою. І останні тижні стали справжнім пеклом для загарбників в Криму і вони розуміють, що далі ситуація кращою ставати не буде", - наголосив Юсов.

При цьому він додав, що попри постійні звітування окупантів "на гору" про те, що вони щось поглибили, покращили і посилили, "бавовна" в Криму продовжується.

За його словами, останні події в Росії, зокрема, вибухи в Смоленську на заводі та в інших містах, чітко показують, що у ворога не вистачає ППО, щоб захистити свою територію. При цьому вони ще змушені перекидати системи ППО і до Криму з інших напрямків, зокрема, з далекосхідного. "Тому треба замислитись воєнному командуванню Росії, але, насамперед, російському суспільству, а що важливіше - перерозподіляти ППО на тимчасово окуповані українські території чи захищати безпосередньо "матушку" Росію", - сказав Юсов.

При цьому представник української розвідки пообіцяв, що в Росії і надалі буде "бавовна", бо це є наслідком російської агресії проти України.

"Демілітаризація Росії буде, очевидно, тривати поки не припиниться російська військова агресія проти України". - сказав він.

ЗСУ беруть Крим під свій вогневий контроль

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що тимчасово окупований Крим поступово береться під вогневий контроль з боку України. Він наголосив, що перерізання напрямку забезпечення російського окупаційного угрупування є стратегічним завданням українських сил.

Йдеться про взяття під вогневий контроль Керченської протоки і знищення величезної складської інфраструктури окупантів на Кримському півострові. При цьому він нагадав, що сьогодні 80% забезпечення окупантів відбувається саме через Крим.

Також Подоляк повідомив про знищення в Криму двох ключових систем "Тріумф". Під час останніх атак по окупованому Криму було знищено штаб Чорноморського флоту РФ в Севастополі. Ліквідовано чимало російських офіцерів.

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