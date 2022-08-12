Співробітники Федеральної служби безпеки Росії масово відмовляються їхати на війну в Україну. Вони не погоджуються навіть за підвищення зарплати в 6-8 разів і додаткові пільги.
Відповідною інформацією поділилися автори Telegram-каналу "Можемо пояснити" з посиланням на джерело в ФСБ.
РФ намагається сформувати на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Харківської та Запорізької областей нові підрозділи спецслужби. Потрібні військові контррозвідники, причому на всіх рівнях: від помічників чергового коменданта до оперативників і керівників середньої ланки.
Охочих відправитися в Україну вкрай мало, тому в ФСБ намагаються тиснути на співробітників, під якими "хитається крісло". Якщо людина на межі звільнення або "попереджена про неповну службову відповідність", то їй пропонують виїхати на війну. Обдзвонюються і колишні працівники спецслужби, які позбулися свого місця за дискредитуючих підстав.
Однак зусилля майже ні до чого не приводять. Джерело повідомило, що люди відмовляються, хоч їм і пропонують великі гроші: "З 200 осіб, яких обдзвонили, тільки троє сказали, що подумають. І це незважаючи на обіцянки величезних виплат і пільг".
Співробітникам ФСБ обіцяють платити від 450 до 600 тисяч рублів на місяць, якщо вони погодяться на "відрядження". Це в 6-8 разів більше, ніж зарплата за контрактом.
"Багато хто "купує здоров'я". Потрібна довідка з відомчої поліклініки коштує 300-400 тисяч рублів. Багато хто приносять довідки, що необхідний догляд за близькими. Зрозуміло, що це приводи, але з такими довідками юридично ніхто не може їх відправити. Крім того, в начальстві бояться хвилі невдоволень і судових позовів", — повідомив співрозмовник МО.
Відмови стали наслідком виснаженості. Спецслужба перебуває "в посиленні" п'ять місяців, а відпустки скасовано. Однак внутрішній відділ безпеки ФСБ уважно стежить за настроями серед співробітників. Якщо хтось висловлюється проти так званої "спецоперації", з ним одразу проводять профілактичні бесіди. Були також показові посилання на Далекий Схід і в Анадир. Тим часом у ФСБ хочуть пом'якшити умови для набору людей. Згідно з новим проектом указу, в спецслужбі зможуть працювати співробітники з середньою освітою і без досвіду строкової служби.
"Тут не просто голод. Співробітники пачками пишуть рапорти на звільнення. Однак з системи можна піти або вперед ногами, або з шлейфом кримінального переслідування", — підсумував співрозмовник.
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про ліквідацію вищого офіцера ФСБ — підполковника центру спецпризначення Миколи Горбаня.
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