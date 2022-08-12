Вони не погоджуються навіть за підвищення зарплати в 6-8 разів і додаткові пільги.

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії масово відмовляються їхати на війну в Україну. Вони не погоджуються навіть за підвищення зарплати в 6-8 разів і додаткові пільги.

Відповідною інформацією поділилися автори Telegram-каналу "Можемо пояснити" з посиланням на джерело в ФСБ.

РФ намагається сформувати на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Харківської та Запорізької областей нові підрозділи спецслужби. Потрібні військові контррозвідники, причому на всіх рівнях: від помічників чергового коменданта до оперативників і керівників середньої ланки.

Охочих відправитися в Україну вкрай мало, тому в ФСБ намагаються тиснути на співробітників, під якими "хитається крісло". Якщо людина на межі звільнення або "попереджена про неповну службову відповідність", то їй пропонують виїхати на війну. Обдзвонюються і колишні працівники спецслужби, які позбулися свого місця за дискредитуючих підстав.

Однак зусилля майже ні до чого не приводять. Джерело повідомило, що люди відмовляються, хоч їм і пропонують великі гроші: "З 200 осіб, яких обдзвонили, тільки троє сказали, що подумають. І це незважаючи на обіцянки величезних виплат і пільг".

Співробітникам ФСБ обіцяють платити від 450 до 600 тисяч рублів на місяць, якщо вони погодяться на "відрядження". Це в 6-8 разів більше, ніж зарплата за контрактом.

"Багато хто "купує здоров'я". Потрібна довідка з відомчої поліклініки коштує 300-400 тисяч рублів. Багато хто приносять довідки, що необхідний догляд за близькими. Зрозуміло, що це приводи, але з такими довідками юридично ніхто не може їх відправити. Крім того, в начальстві бояться хвилі невдоволень і судових позовів", — повідомив співрозмовник МО.

Відмови стали наслідком виснаженості. Спецслужба перебуває "в посиленні" п'ять місяців, а відпустки скасовано. Однак внутрішній відділ безпеки ФСБ уважно стежить за настроями серед співробітників. Якщо хтось висловлюється проти так званої "спецоперації", з ним одразу проводять профілактичні бесіди. Були також показові посилання на Далекий Схід і в Анадир. Тим часом у ФСБ хочуть пом'якшити умови для набору людей. Згідно з новим проектом указу, в спецслужбі зможуть працювати співробітники з середньою освітою і без досвіду строкової служби.

"Тут не просто голод. Співробітники пачками пишуть рапорти на звільнення. Однак з системи можна піти або вперед ногами, або з шлейфом кримінального переслідування", — підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про ліквідацію вищого офіцера ФСБ — підполковника центру спецпризначення Миколи Горбаня.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: