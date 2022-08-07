Відомо, що загарбника ліквідували 2 серпня.

В Україні ліквідували топ-офіцера Федеральної служби безпеки (ФСБ РФ) Миколу Горбаня. Він був підполковником центру спецпризначення російської спецслужби.

Про це повідомив полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан ("Штірліц") у Telegram.

"Підполковник Микола Горбань центру спеціального призначення ФСБ РФ зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався. Слава Нації, смерть ворогам!" – зазначив Штефан.

Журналіст Антон Павлушко зазначив, що Горбаня ліквідували 2 серпня. Він воював у Сирії, має два "Ордени Мужності".

"Цікаво, де і що сталось 2-го серпня, що аж цілого підполковника ФСБ прибрали. Це десь рівень військового полковника/генерал-майора", - зазначив журналіст.

Як повідомляв УНІАН, від початку повномасштабної війни українська армія ліквідувала щонайменше 10 російських генералів. Разом з тим невдачі військ РФ призвели до усунення з посади як мінімум 6 російських командирів.

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