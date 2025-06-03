При цьому експерти кажуть, що ця унікальна тактика української спецслужби може бути застосована не тільки проти Росії.

Україна провела атаку, яка може змінити правила війни — і не лише для Росії. Новий підхід, застосований Службою безпеки України до удару по чотирьох військових аеродромах у Росії, вивів тактику дронових атак на новий рівень, пише Business Insider.

"Ця атака — вікно у майбутню війну", — вважає Джеймс Паттон Роджерс, директор Інституту технологічної політики Корнелла.

За повідомленням СБУ, українські оперативники контрабандою ввезли квадрокоптери на територію Росії — дрони були сховані в дерев’яних спорудах, що імітували будиночки. У такому вигляді їх встановили на вантажівки, які під’їхали максимально близько до аеродромів — Біла, Дягілєво, Оленя та Іваново. Після дистанційного відкриття дахів дрони злетіли та вразили цілі. За попередніми оцінками, пошкоджено до 41 літака. Збитки — до $7 млрд.

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Повітряна оборона не встигла відреагувати

На відміну від попередніх атак дронів із великої відстані, нова операція зосереджена на мінімізації шляху до цілі. Дрони фактично запускалися вже безпосередньо з території Росії, в обхід С-300 і С-400.

Джастін Бронк із Королівського інституту оборонних досліджень сказав:

"Це приголомшливий успіх для українських спецслужб".

Колишній глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив: "Масштаб і винахідливість цієї атаки показують, що Україна тепер менше залежить від західної підтримки". За його словами, удар було здійснено без помітної логістичної чи розвідувальної допомоги союзників.

Загроза глибоко в тилу

Найвіддаленіший з уражених аеродромів — "Бєлая", Іркутська область, понад 2500 км від українського кордону. До цього дрони долітали максимум на 1100 км. Тобто Росія втратила відчуття безпеки навіть у глибокому тилу.

Бронк зазначає, що якщо навіть половина зі знищених літаків — це бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, це істотно знизить здатність РФ запускати крилаті ракети по українських об’єктах.

Більшість літаків були припарковані на відкритій території. Росія намагалась використовувати імпровізовані засоби маскування — зокрема, клала шини на крила, — але це не завадило атаці.

Нестача укриттів — проблема не лише Росії. У США, наприклад, у сучасному повітряному флоті також відсутня достатня кількість ангарів для захисту авіації.

"Сплячі" дрони та нова фаза війни

Україна не розкриває, як саме провезла дрони на територію РФ, але це вказує на уразливість російської логістики. Паттон Роджерс додав:

"Питання в тому, скільки ще таких "павутинок" там чекає свого часу".

Карл Розандер, співзасновник Nordic Air Defence, попереджає: це лише початок. Дрони можуть залишатися "сплячими" на ворожій території та бути активованими в найвразливіший момент. І ця тактика може бути використана проти інших країн — включно з НАТО.

"Павутина" атакувала літаки РФ

Нагадаємо, що операція "Павутина" — масштабна атака дронів СБУ та ГУР на російські авіабази 1 червня 2025 року. Внаслідок ударів було знищено або пошкоджено щонайменше 13 стратегічних літаків, включно з Ту-95, Ту-160 та А-50.

У Повітряних силах зазначили, що після операції Служби безпеки України "Павутина" зі знищення російських бомбардувальників на авіабазах у глибокому тилу окупанти не зможуть тривалий час здійснювати терористичні атаки на Україну.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Спецоперація Служби безпеки України під кодовою назвою "Павутина" була необхідною для покращення безпекової ситуації на тлі постійних російських атак на цивільну інфраструктуру та населення. Це може повторитися.

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