Замість того, щоб наполягати на обмеженнях атак по нафтопереробних заводах (НПЗ) РФ, світ повинен аплодувати успіхам українських дронів.

Про це заявив колишній посол США в Україні, а зараз старший директор Центру Євразія в Атлантичній раді Джон Хербст, передає Голос Америки. Він зазначив, що західні партнери України замість того, щоб радити утриматися від атак на нафтопереробний комплекс Росії, повинні "аплодувати успіху, якого досягають українські дрони".

Хербст також підкреслив, що Україна значно посилить обороноздатність НАТО, оскільки її військові дуже ефективні. "Україна зробила більше для захисту кордонів і суверенітету НАТО, ніж будь-яка інша країна за останній час. І я думаю, що це дійсно важливо вирішити політично [питання про вступ України до НАТО]", – висловив думку екс-посол.

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При цьому представник Франції, депутат Національних зборів країни Бенджамін Хаддад додав: "Президент Макрон дав чітко зрозуміти, що ця війна є екзистенціальною для європейців".

На його думку, якщо Росія зможе здолати Україну, то опиниться на порозі країн Балтії, Польщі та Румунії. Хаддад переконаний, що для захисту громадян лідери європейських держав мають знайти ресурс, щоб допомогти Україні навіть за відсутності підтримки США.

"Частину проблеми ми створили самі, не давши Україні того, що їй потрібно для перемоги над Росією", – заявила Дебра Кейган, старша радниця Атлантичної ради.

Вона зауважила, що літаки повинні були потрапити до ЗСУ ще рік тому, як і далекобійні ракети. Експерт зауважила, що запевнення, що США ніколи не відправлять своїх військових в Україну тільки сприяли більшій сміливості агресора. І, якщо при цьому ще й фінансова допомога не буде надана найближчим часом, то наслідки будуть руйнівними, висловила думку Кейган.

Європа сьогодні робить більше, "ніж вони коли-небудь робили за останні 40 років у плані розподілу спільного тягаря [оборони]", сказала вона.

Кейган додала, що якщо на саміті НАТО у Вашингтоні не буде озвучено чіткий план приєднання України, то Путін діятиме ще агресивнішео та ще більше погрожуватиме ядерною зброєю.