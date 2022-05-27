Армії Штатів потрібен запас переносних зенітно-ракетних комплексів, поки не буде розроблено нове покоління портативних засобів повітряної оборони.

Сполучені Штати Америки готуються закупити суттєву партію ПЗРК Stinger. Держава витратила свій запас через постачання зброї Україні.

Про це повідомило видання Reuters у своєму свіжому матеріалі з посиланням на джерела в уряді.

США замовили у компанії Raytheon Technologies 1468 одиниць Stinger. Конкретних термінів виробництва партії немає, але передбачається, що армія отримає весь комплект протягом 30 місяців.

Зараз війська США не використовують Stinger, проте запас ПЗРК необхідний, поки не буде розроблено нове покоління портативних засобів протиповітряної оборони. За оцінками Reuters, з моменту повномасштабного вторгнення Росії США відправили в Україну 1400 одиниць Stinger. Через це запаси ПЗРК виснажилися.

У квітні виконавчий директор Raytheon Technologies Грег Гейс повідомив, що Міністерство оборони США не замовляло Stinger останні 18 років. Компонентів для виробництва зараз немає, а щоб знайти замінники і налагодити конвеєр знадобиться час.

Нагадаємо, українські військові регулярно застосовують ПЗРК Stinger для знищення повітряних цілей рашистів. Минулого тижня бійці 95-ї бригади використовували зброю, щоб "приземлити" два безпілотники. А 12 травня зі Stinger знищили вертоліт Мі-24 окупантів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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