Санкції були введені проти російських банків "Дальневосточный банк" та "Спутник".

США ввели нові санкції проти двох російських банків.

Про це йдеться в заяві Міністерства фінансів США.

Санкції були введені проти російських банків "Дальневосточный банк" та "Спутник". За оцінками Вашингтона, ці банки "проводили транзакції від імені компаній з КНДР".

Попадання в санкційний список SDN передбачає заморозку активів банків на території США, заборону на транзакції з цими структурами, а також блокування прав на власність на території Штатів.

Як стверджує американський Мінфін, російські установи фінансово або матеріально сприяли ракетній програмі Північної Кореї – зокрема, надаючи їй доступ до фінансових послуг, завдяки чому вона купувала необхідне обладнання.

Санкції проти російських олігархів: що відомо

Західні країни ввели ряд санкцій проти олігархів у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

ЄС заморозив активи та заборонив поїздки більш ніж 1000 осіб, у тому числі більш як 30 олігархів.

За даними Європейської комісії, на сьогодні у країнах ЄС заморожено майже 10 мільярдів євро (10,7 мільярда доларів) активів.

За деякими даними, сотні багатих росіян не можуть тримати у Великобританії, Швейцарії, на Кіпрі та в інших офшорних банківських центрах до 800 мільярдів доларів. Деякі олігархи також мають подвійне громадянство - у Великобританії та інших західних країнах.

Крім того, за словами колишнього офіцера ЦРУ Алекса Фінлі, багато з олігархів - це "гаманці" Володимира Путіна: "Вони допомагають відмивати його гроші, відмивають свої власні гроші, а яхти та інші активи - це місця для зберігання цих грошей".

27 травня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Захід може дозволити російським олігархам відкупитися від санкцій.

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