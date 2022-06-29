Американська розвідка знає, де знаходяться російські тактичні ядерні боєголовки.
Про це в ефірі Радіо НВ розповіла дослідниця центру російських та євразійських студій Гарвардського університету, експертка з питань ядерної безпеки Мар’яна Буджерін.
У росіян близько 2 тисяч цих боєголовок, зауважила експерт. Однак РФ не керує ними через ядерну валізу.
"Там теж має бути спеціальна авторизація. Там, власне, на самих боєголовках є коди допуску, які надаються зверху від керівництва військового та політичного вже в частині військові, які можуть їх використати для того, щоб запобігти неавторизованому застосуванню цієї зброї, якимось генералом, який втратив, скажімо, розум, і вирішив щось запустити", – пояснила експерт.
В радянські часи ядерну зброю зберігали на так званих об'єктах під управлінням 12 Головного управління Міноборони.
І хоча ці об'єкти засекречені, західні спецслужби "дуже сильно їх відстежують, зокрема, за допомогою супутників.
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