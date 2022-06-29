Ворог продовжує атакувати портову та виробничу інфраструктуру, логістичні підприємства міста.

Ворог випустив по Миколаєву та передмістю більше десяти ракет, атакує портову, виробничу, логістичну інфраструктуру, також є влучання в житловий будинок та базу відпочинку, є постраждалі та загиблі.

Про це у Фейсбуці повідомляє Оперативне командування "Південь".

"По Миколаєву та передмістю було випущено більше десятка ракет. Ворог продовжує атакувати портову та виробничу інфраструктуру, логістичні підприємства міста. Але й зухвало б’є по місцях імовірного масового скупчення людей. Так в передмісті Миколаєва зафіксовано влучання в базу відпочинку та у житловий багатоквартирний будинок і гаражний кооператив у самому місті. Триває робота рятувальників. Наразі відомо про загиблих та поранених. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Вранці російські загарбники завдали масованого ракетно-артилерійського удару по Миколаївщині.

Одещину вночі двічі атаковано ракетами. "Онікс", випущену береговим ракетним комплексом "Бастіон" з території тимчасово окупованого Криму, сили протиповітряної оборони ліквідували над морем. А Х-59, випущена штурмовиком з акваторії Чорного моря по гирлу Дунаю, влучила в берегову смугу.

Як повідомлялося, останні дні Миколаїв зазнає масованих ракетних ударів, є жертви, постраждалі та значні руйнування.

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