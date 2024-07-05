У Макарівській громаді Київської області уламки збитих російських "шахедів" пошкодили 6 приватних будинків та автомобіль.

Як уточнив Макарівський голова Вадим Токар у Telegram, минулося без постраждалих. "Сьогодні вночі Макарівську громаду було атаковано ворожими БПЛА. За наслідками нічної атаки, в одному з населених пунктів громади уламками БПЛА було пошкоджено 6 приватних будинків та 1 автомобіль. В будинках вибито вікна, пошкоджено двері, дахи. Загиблих і постраждалих немає".

Токар додав, що всі служби працюють на місці події.

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