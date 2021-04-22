Новини з фронту: стало відомо ім'я загиблого сьогодні бійця
Сьогодні, 22 квітня, на Донбасі загинув військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади з Волині Олександр Луцик.
Читайте такожШтаб ООС: бойовики вивели на позиції "Гради"Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Він помер від осколкового поранення в Луганській області.
Олександру Луцику було 38 років.
Загибель бійця на Донбасі 22 квітня: що відомо
Повідомлялося, що військовий загинув внаслідок обстрілу від несумісного з життям осколкового поранення.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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