Він помер від осколкового поранення в Луганській області.

Сьогодні, 22 квітня, на Донбасі загинув військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади з Волині Олександр Луцик.

Читайте такожШтаб ООС: бойовики вивели на позиції "Гради"Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Він помер від осколкового поранення в Луганській області.

Олександру Луцику було 38 років.

Загибель бійця на Донбасі 22 квітня: що відомо

Повідомлялося, що військовий загинув внаслідок обстрілу від несумісного з життям осколкового поранення.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц