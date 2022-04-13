Українські військові знищили польовий склад боєприпасів противника.

За поточну добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали: 12 окупантів та 11 одиниць техніки, серед яких 3 БПЛА, 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" та інша автомобільна техніка.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Також, влучно знищено польовий склад боєприпасів противника.

"Ворог вдається до відчайдушних спроб покращити тактичне положення та повернутися на кордон Херсонської та Миколаївської областей. Але наші війська міцно утримують відбиті території, навіть під артилерійськими обстрілами", - інформує ОК "Південь".

Як зазначається, залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах інфраструктури південних регіонів.

Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на попередньо зайнятих позиціях в умовах посилення шторму.

Раніше повідомлялося, що зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ збили 300-ту ціль з початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

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