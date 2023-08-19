Кампанія ударів по продовольчій інфраструктурі триває від початку вторгнення.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну півтора роки тому Росія знищила 44 об’єкти зернової інфраструктури в Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

"44 зернові споруди постраждали від ударів, зокрема зерносховища, елеватори, комори и складські приміщення, починаючи з лютого 2022 року", – йдеться у повідомленні

Британці підкреслили, що після виходу Росії з так званої "Чорноморської зернової ініціативи" армія агресора посилила свої атаки по об’єктам зернової інфраструктури, завдавши низки ударів зокрема по Одесі та Миколаєву.

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Вихід РФ із зернової ініціативи

17 липня Росія заявила про свій вихід із зернової ініціативи, пояснивши це тим, що їй не вигідна ця угода. Щоб повернутися до угоди, Росія вимагала зняття частини накладених на неї санкцій.

Вже наступного дня Росія почала масовано обстрілювати зернову інфраструктуру України, пояснюючи це тим, що в елеваторах буцімто розташовані бази українських надводних дронів-камікадзе.

У той же час вихід Росії із зернової угоди та кампанія ракетних ударів по зерновій інфраструктурі України вже спричинили зростання цін на продовольство у світі. Економісти прогнозують погіршення ситуації.

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