Відомство вважає, що армія РФ оманливо покладається на свою розвідку та намагається знищити на об'єктах Одеси зброю.

Британська розвідка пояснила, чому армія РФ почала систематично атакувати порти Одеси та важливу інфраструктуру півдня України, хоча раніше відносно "стримувалася" у подібних обстрілах.

Як зазначає Міністерство оборони Британії у Twitter, інтенсивні обстріли почалися після розриву "зернової угоди".

"У період із серпня 2022 року по червень 2023 року, коли ще діяла Чорноморська зернова ініціатива, Росія загалом утримувалася від ударів по цивільній інфраструктурі в південних портах", - йдеться у повідомленні.

Вже від 18 липня РФ реалізувала чималу кількість далекобійних атак по півдню України із застосуванням незвичної кількості ракет Х-22. Там вважають, що наразі Кремль не відчуває "політичних обмежень" щодо обстрілу об'єктів Одеси та вільно реалізує атаки, вважаючи, що Україна зберігає там зброю.

Також там зазначили, що від початку повномаштабного вторгнення "ударна компанія" армії РФ базувалася на поганій розвідці із "нефункціональним процесом цілевказування".

Армія РФ зруйнувала під час обстрілів Одеси об'єкт ЮНЕСКО

Нагадаємо, в ніч на 23 липня армія РФ застосувала 19 ракет різних модифікацій для удару по історичному центрі Одеси. В цей день окупанти зруйнували найвизначніший храм міста Спасо-преображенський собор. Також було пошкоджено не менше 25 визначних пам'яток архітектури міста.

У відповідь президент України Володимир Зеленський звернувся до партнерів із закликом створити над українськими містами захисний щит. Для цього ЗСУ потрібно більше систем ППО, вказував гарант України.

Також руйнування Спасо-преображенського собору спровокувало низку скандалів серед українців: біля храму жінка "рознесла" парафіян УПЦ МП за їхні молитви "русскому миру", тоді як попи Московського патріархату запам'яталися цинічними висловами про те, що храм зруйнував "ворог роду людського", але не Росія.

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