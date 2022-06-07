Їм пропонують матеріальну допомогу у сумі 10 тисяч рублів.

На окупованій частині Херсонської області паспорти Російської Федерації ще нікому не видавали.

Про це розповів радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань, повідомляє Радіо Свобода.

"Те, що збирають заявки, і те, що збирають ідентифікаційні дані про людей, які залишились на окупованій Херсонщині, це – правда. Те, що пропонують матеріальну допомогу – 10 тисяч рублів в обмін на паспортні дані – це правда", – зазначив він.

За словами Хланя, мобільний зв'язок та інтернет на окупованих територіях області війська Російської Федерації теж вимкнули саме для збору паспортних даних людей, бо "окупант пропонує російську сімкартку в обмін на дані паспорта".

"Але коли виявилось, що поповнити цю картку неможливо, відбувся певний спад (попиту на них - УНІАН) і люди припинили брати їх і, відповідно, давати свої паспортні дані", – додав радник голови Херсонської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, що раніше українські військовослужбовці розповіли, як поводяться налякані російські окупанти на Херсонщині.

Як повідомляв УНІАН, на півночі Херсонської області Збройні сили України вже звільнили від окупантів двадцять населених пунктів.

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