Це один з основних виробників поліетилену і поліпропілену в Росії.

У Будьонівську Ставропольського краю Росії атаковано нафтохімічний завод "Ставролен" - один з основних виробників поліетилену і поліпропілену в Росії. За даними ЗМІ, після атаки на заводі спалахнула потужна пожежа, заграву видно з різних районів міста.

Глава регіону Володимир Владимиров підтвердив удари по місту і загоряння в промзоні.

"Ворожі БПЛА спробували атакувати об'єкти в Будьонівську, працює ППО. За оперативними даними постраждалих немає, житлові будинки та інфраструктура життєзабезпечення міста не пошкоджені. Є загоряння на території промзони. На місці працюють екстрені служби", - написав губернатор.

Владимиров не уточнив, який саме об'єкт загорівся, проте тг-канал Astra, проаналізувавши відео пожежі, підтвердив, що удар припав на підприємство ТОВ "Ставролен".

Водночас моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки повідомляє, що на заводі "Ставролен" вражені виробничі цехи, у будівлях фіксуються осередки пожежі.

Завод "Ставролен" - що про нього відомо

"Ставролен" - один з основних виробників поліетилену і поліпропілену в Росії. Підприємство входить до групи "Лукойл". Завод виробляє поліетилен, поліпропілен, бензол, вінілацетат та інші види нафтохімічної продукції. Стверджується, що на рік завод виробляє близько 340 тисяч тонн етилену, 319 тисяч тонн поліетилену і 113 тисяч тонн поліпропілену.

Також працює в інтересах російського ВПК. Підприємство має повний цикл переробки вуглеводневої сировини і випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії РФ. Зокрема, виробляє і деталі до БПЛА.

Атаки на Росію

У ніч із 21 на 22 грудня ударні БпЛА вдарили по морському нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" на території Краснодарського краю РФ.

Також у ніч із 20 на 21 грудня 2025 року на російському військовому аеродромі під Липецьком спалахнула пожежа - горіли два ворожі винищувачі. Орієнтовна сумарна вартість двох вражених винищувачів, які Росія використовувала у війні проти України, може сягати 100 мільйонів доларів.

