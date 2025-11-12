Також знищено склад боєприпасів на ТОТ в н.п. Новий Світ Донецької області.

Сили оборони України уразили інфраструктуру ТОВ "Ставролєн" (Будьоновськ, Ставропольський край РФ), який виробляє нафтохімічну продукцію для потреб воєнно-промислового комплексу російського агресора та складові до БпЛА. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії РФ. Серед іншого виробляє і складові частини до БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі. Також в Генштабі повідомили про ураження ворожого складу боєприпасів на тимчасово окупованій території в н.п. Новий Світ Донецької області.

"Зафіксовано ураження цілі та вибухи. Ступінь завданих збитків уточнюється", - сказано в повідомленні.

Атаки по території РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 листопада, Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод, АТ Морський нафтовий термінал у Феодосії та низку обєктів на тимчасово окупованій території Донецької області.

У Генштабі ЗСУ зазначали, що Саратовському НПЗ випускає понад 20 видів нафтопродуктів - бензин, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну. Крім того, воно залучене у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась масивна пожежа.

Крім того, Сили оборони України уразили АТ Морський нафтовий термінал у тимчасово окупованій Феодосії. У Генштабі зазначили, що це ключовий вузол постачання паливо-мастильних матеріалів морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України. Відомо про влучання в резервуари на території об'єкта.

