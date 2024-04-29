Генсек НАТО вважає, що надзвичайно важливо, що впродовж останніх кількох тижнів спостерігаються зміни у питанні відновлення надання допомоги для України.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг дорікнув союзникам за невчасне постачання зброї і боєприпасів в Україну. Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Генеральний секретар Альянсу відзначив, що Україна не отримала усі види зброї, які їй пообіцяли надати союзники.

"Союзники НАТО не виконали те, що обіцяли", - наголосив Столтенберг.

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Зокрема, за його словами, у США витратили місяці, коли не могли погодити додаткову допомогу для України, а європейські союзники досі не доставили ту кількість боєприпасів, яку пообіцяли.

"Це призвело до серйозних наслідків на полі бою. Брак боєприпасів створив можливість росіянам просуватися вперед вздовж лінії фронту. Нестача у засобах протиповітряної оборони зробила можливою більшій кількості російських ракет вражати цілі. І нестача далекобійних спроможностей дозволила росіянам зосередити більшу кількость сил", - наголосив Столтенберг.

У цьому зв'язку, як відзначив генеральний секретар Альянсу, надзвичайно важливо, що впродовж останніх кількох тижнів спостерігаються зміни у питанні відновлення надання допомоги для України. Зокрема, в США затвердили додаткову допомогу на майже 61 млрд доларів, у Великій Британії оголосили про найбільший пакет допомоги, включно з наданням засобів для ППО, а також багато інших союзників активізувалися з різним оголошеннями.

"Тепер, наша відповідальність полягає у тому, аби ці оголошення, були перетворені у реальні доставки", - сказав Столтенберг.

Він додав, що постачання зброї і боєприпасів треба робити якомога швидше, оскільки час і кожен день мають значення.

Війна в Україні - допомога партнерів

Російсько-українська війна триває й перший пакет допомоги від США покликаний зупинити активне просування ворога на фронті, заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Зараз ми бачимо перший етап, це як гасіння пожежі. Важливо зараз цю пожежу локалізувати. Це швидкі пакети. Але навіть у них вже є броньована техніка, є ATACMS. Те, що треба на суходолі для стримання ворога. А далі буде посилення в повітрі, не варто забувати, що F-16 на порядку денному. І далі це посилення підрозділів технікою", – пояснив експерт.

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