Минулої доби Повітряні сили ЗСУ уразили 8 цілей окупантів.

Повітряні сили Збройних сил України збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 окупантів на Харківщині.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"Третього квітня зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних сил України збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині", - мовиться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, Командування Повітряних сил ЗСУ поінформувало, що минулої доби було уражено 8 цілей російських окупантів у повітряному просторі.

Росіяни платять своїм життям за вторгнення в мирну Україну. Станом на 3 квітня, українські бійці знищили вже приблизно 18 тисяч окупантів.

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