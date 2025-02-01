Триває розбір завалів.

У підконтрольній Силам оборони Суджі Курської області триває розбір завалів після удару РФ по інтернату з цивільними. Станом на 22:00 відомо вже про 4 загиблих.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що там продовжують працювати військовослужбовці військової комендатури на території РФ.

"В ході робіт з розчищення завалів врятовано та надано медичну допомогу 84 цивільним особам, стан здоров'я яких задовільний, 4 – перебувають у важкому стані, і ще 4 особи – загинули", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

У Генштабі додали, що тих осіб, які потребують додаткової медичної допомоги, оперативно евакуюють до медичних закладів на території України.

Удар РФ по Суджі

1 лютого російські війська завдали удару по Суджі Курської області. Цей населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Як повідомив речник комендатури ЗСУ в місті Суджа Олексій Дмитрашківський, армія завдала удару по школі-інтернату, внаслідок чого під завалами опинилися 95 людей. Більшість є особами літнього віку, а також не в стані самостійно пересуватися.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни вдарили по інтернату керованою авіабомбою. При чому в Росії знали, що там перебували лише цивільні – люди готувалися до евакуації.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаку, наголосив, що росіяни зруйнували будівлю попри те, що там були десятки цивільних. Він додав, що так само РФ воювала в Чечні, вбивала цивільних у Сирії, і так само вона атакує цивільне населення України.

Вас також можуть зацікавити новини: